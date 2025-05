IBC-Br total sobe 0,8% em março ante fevereiro, na série com ajuste sazonal, afirma BC

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) cresceu 0,80% em março, na comparação com fevereiro e na série com ajuste sazonal, informou a autarquia nesta segunda-feira, 19. O resultado foi colado ao teto da pesquisa Projeções Broadcast, de 0,81%. A mediana era de 0,30%, e o piso, de queda de 0,60%.

O BC revisou os resultados do índice em fevereiro (0,43% para 0,52%), janeiro (0,92% para 1,01%) e dezembro (-0,63% para -0,53%). Mudanças na série com ajuste sazonal são comuns, normalmente refletindo a adição de um novo mês à série.