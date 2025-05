Galípolo: com desancoragem e cenário, faz sentido permanecer com juro restritivo por mais tempo

O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, disse nesta segunda-feira, 19, que a desancoragem das expectativas justifica a manutenção dos juros em terreno restritivo por período mais prolongado do que o normal. "Achamos que isso é absolutamente normal e temos reforçado que, com as expectativas desancoradas, no cenário que temos assistido, e até com o histórico mais recente, faz sentido permanecer com essas taxas de juros no patamar restritivo por um tempo mais prolongado do que usualmente se costuma praticar", declarou, durante participação em conferência do Goldman Sachs, em São Paulo.

Galípolo ressaltou que, com a taxa de juros em patamar mais elevado, a autoridade monetária busca não deixar dúvidas em relação à sua função de reação e compromisso com a meta de inflação. Essa posição, emendou, corrobora com a estabilidade, diferentemente dos anos anteriores, nas previsões de mercado em relação ao desempenho da economia.