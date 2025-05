É cedo para avaliação econômica sobre impacto da gripe aviária, diz secretário da Fazenda

O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, afirmou nesta segunda-feira, 19, que a gripe aviária no País ainda está em estágio inicial e por isso é cedo para fazer uma avaliação sobre as consequências econômicas para o País. "É muito cedo para eu dizer qualquer coisa do ponto de vista econômico, porque precisamos de mais informações. Uma coisa é se é um caso isolado ou não, se vai impactar outros Estados, por quanto tempo vai ser. Ainda é muito cedo para avaliar", disse.

Ele afirmou que era esperado que a gripe aviária chegasse ao País, mas ponderou que o Brasil é extremamente moderno do ponto de vista das suas barreiras sanitárias, além de ter características diferentes de outros países.