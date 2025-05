Diesel S-10 cai 1,58% na 2ª semana de maio e atinge menor preço do ano, diz pesquisa

O preço médio nacional do diesel S-10 atingiu na segunda semana de maio o menor patamar do ano, cotado a R$ 6,22 por litro, queda de 1,58% em relação à última semana de abril, segundo levantamento do Panorama Veloe de Indicadores de Mobilidade, desenvolvido em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

"O valor iguala o registrado na última semana de 2024, refletindo diretamente a recente redução de preços promovida pela Petrobras no início do mês, voltada às distribuidoras", disse em nota.