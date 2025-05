Bolsas de NY fecham em alta, apesar de rebaixamento da nota de crédito dos EUA

As bolsas de Nova York se recuperaram ao longo do dia e fecharam a segunda-feira, 19, em alta, depois de reagirem de forma negativa ao rebaixamento da classificação de crédito dos Estados Unidos pela Moody's, de 'Aaa' para 'Aa1', na última sexta-feira. Ao longo da tarde, os investidores também acompanharam os comentários de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Raphael Bostic e Neel Kashkari, e sinais de avanço nas negociações sobre um cessar-fogo na Ucrânia.

As ações da Nvidia recuaram 0,13%. O CEO Jensen Huang anunciou nesta segunda-feira, durante uma feira em Taiwan, que a empresa abrirá sua plataforma de servidores de inteligência artificial (IA) para outros fabricantes de chips, como Qualcomm e Marvell Technology. A Nvidia também informou que está colaborando com a Foxconn, fabricante do iPhone, para construir um supercomputador de IA em Taiwan.

A Tesla caiu 2,25% Investidores estão atentos a uma atualização semanal de vendas da empresa na China. Os dados recentes da montadora de veículos elétricos têm sido decepcionantes. As vendas nos EUA caíram cerca de 13% em abril, após queda de 9% no primeiro trimestre. No mês passado, as vendas em mercados-chave da Europa, como França, Alemanha e Reino Unido, recuaram cerca de 49% em relação ao ano anterior.

O Walmart perdeu 0,12%. No sábado, o presidente dos EUA, Donald Trump, criticou a maior varejista do mundo, dizendo que a empresa deveria "parar de tentar culpar as tarifas como razão para o aumento de preços em toda a cadeia". Na semana passada, o Walmart havia dito que as tarifas do governo Trump levariam a aumentos de preços.

A UnitedHealth subiu 8,21%, após as ações da gigante do setor de seguros de saúde caírem 23,3% na semana passada, depois que o CEO da empresa renunciou. A companhia também suspendeu sua perspectiva para 2025, enquanto uma reportagem do Wall Street Journal revelou que o Departamento de Justiça dos EUA está investigando a empresa por possível fraude criminal no Medicare.