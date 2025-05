Acordo UE-Reino Unido é benéfico para os 2 lados, diz premiê britânico

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou nesta segunda-feira, 19, que o acordo com a União Europeia é benéfico para os dois lados e que permite aos britânicos um acesso "sem precedentes" no mercado europeu. Em coletiva de imprensa ao lado da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do presidente do Conselho Europeu, António Costa, o premiê disse que a negociação beneficiará as indústrias siderúrgica e de pesca.

União Europeia e Reino Unido chegaram nesta segunda-feira a um acordo histórico de defesa e segurança com o objetivo de reforçar a segurança militar na Europa, no momento em que os EUA reduzem seu compromisso com o continente. O plano também flexibilizou algumas regras sobre o comércio de alimentos e aprofundou a cooperação em energia.