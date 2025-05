Uruguai e Santa Catarina reforçam as barreiras sanitárias nas divisas

As autoridades catarinenses determinaram o reforço imediato na fiscalização de cargas de aves e ovos férteis procedentes da região do foco, com inspeção documental e física nos postos de fiscalização agropecuária. Propriedades que receberam animais oriundos do Rio Grande do Sul nos últimos 30 dias também serão alvo de vigilância intensificada. Técnicos estão orientados a manter avaliação criteriosa em casos suspeitos de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves (SRN).

O Uruguai e Santa Catarina, vizinhos do Rio Grande do Sul, anunciaram nesta sexta-feira, 16, que intensificaram as barreiras sanitárias e ações de controle nas fronteiras e divisas com o território gaúcho.

"Santa Catarina é o segundo maior exportador de carne de frango do Brasil, e isso se deve à implementação das normas de biosseguridade na avicultura e pelo trabalho da defesa sanitária, por meio da Cidasc. Seguindo as orientações do governador, estamos vigilantes e reforçando todas as medidas para impedir a entrada dessa doença em Santa Catarina. Precisamos que cada um faça sua parte", disse o secretário da Agricultura, Carlos Chiodini, em nota.

As ações seguem a Portaria n.º 795 do Ministério da Agricultura, que declarou estado de emergência zoossanitária na cidade de Montenegro (RS) por 60 dias.

Uruguai

Além de intensificar a vigilância sanitária, o governo do Uruguai orientou os produtores de aves do país a reforçarem as medidas de biossegurança para evitar a entrada da gripe aviária no país. O alerta foi emitido ontem por órgão do Ministério da Pecuária, Agricultura e Pesca do país.