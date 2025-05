Doximity tem alta de lucro para US$ 62,5 milhões no 4º trimestre fiscal

O lucro ajustado foi de US$ 0,38 por ação, acima da estimativa de US$ 0,27 projetada por analistas, segundo dados da FactSet.

A Doximity registrou alta no lucro e na receita no quarto trimestre fiscal, mas suas projeções ficaram abaixo das expectativas de Wall Street. A plataforma de networking profissional voltada a trabalhadores da área de saúde divulgou nesta quinta-feira um lucro de US$ 62,5 milhões, ante US$ 40,6 milhões no mesmo período do ano anterior.

A receita teve alta anual de 17% no trimestre, para US$ 138,3 milhões, também superando a projeção de US$ 133,7 milhões feita pelos analistas.

Para o primeiro trimestre fiscal, a Doximity prevê receita entre US$ 139 milhões e US$ 140 milhões, abaixo dos US$ 143,3 milhões esperados por Wall Street. Para o ano fiscal de 2026, a empresa estima vendas entre US$ 619 milhões e US$ 631 milhões, também aquém da projeção dos analistas, de US$ 634,6 milhões.

Às 11h30 (de Brasília), a Doximity chegou a registrar queda de 13,74%.

*Com informações da Dow Jones Newswires