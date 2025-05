Taxas de juros têm sessão de volatilidade com Treasuries e fiscal no radar

A piora à tarde foi mais pronunciada nos vencimentos longos, que são mais vulneráveis ao cenário fiscal, mas no fim do dia os yields dos Treasuries bateram mínimas, apagando o avanço das taxas. A do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 fechou em 14,795%, de 14,812% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2027, em 14,14%, de 14,13%. A do DI para janeiro de 2029 passou de 13,65% para 13,67%.

Os juros futuros abandonaram o sinal de queda e passaram a subir no meio da tarde desta quinta, 15, pressionados pela piora na percepção de risco fiscal, mas acabaram fechando perto da estabilidade. Informações apontando que o governo prepara medidas para impulsionar sua popularidade levaram as taxas a abandonar momentaneamente o alinhamento visto desde manhã ao fechamento da curva dos Treasuries. O Ministério da Fazenda negou tais iniciativas e o avanço perdeu fôlego, mas as taxas não conseguiram retomar o sinal de baixa. Além dos Treasuries, outro vetor de alívio nos prêmios mais cedo foi o leilão de prefixados do Tesouro com lote e risco para o mercado menores.

As negativas do governo conseguiram no máximo reduzir o ritmo de alta das taxas, sem força para reconduzi-las à trajetória descendente.

Pela manhã, já circulava nas mesas publicação do colunista da Revista Veja Thomas Traumann, segundo a qual o governo estuda reajustar o Bolsa Família de R$ 600 para R$ 700 a partir de janeiro, o que, de acordo com economistas, teria impacto fiscal entre R$ 25 bilhões e R$ 30 bilhões por ano. Ao Broadcast, o ministro de Desenvolvimento Social, Wellington Dias, e fontes de diferentes alas do governo negaram tal intenção.

Segundo informação apurada pelo Broadcast Político, o Planalto analisa medidas para alavancar a popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, abalada pela descoberta das fraudes no INSS. Entre as propostas, estão o novo Vale Gás, linha de crédito a entregadores por aplicativo e um programa no Ministério da Saúde para uso de estrutura de hospitais particulares para cirurgias do SUS.

Segundo players de mercado, a notícia do Bolsa Família só não fez preço pela manhã em função do forte recuo dos yields dos Treasuries, por sua vez atribuído à deflação acima da esperada do índice de preços ao produtor (PPI, em inglês) de abril e a dados abaixo do esperado de atividade nos EUA, como as vendas do varejo. O estrategista-chefe da Monte Bravo, Alexandre Mathias, explica que o PPI tem elementos que antecipam o índice de preços dos gastos com consumo (PCE, em inglês), medida preferida de inflação do Federal Reserve.

"A taxa da T-Note de dez anos foi a um pico de 4,5% que parece muito salgado", disse Mathias, sobre a escalada de ontem. Para ele, a inflação nos EUA deve avançar nos próximos meses até alcançar 4%, mas acabará provocando desaceleração da atividade. Mesmo com os acordos que têm sido fechados nos últimos dias, a perspectiva para a economia é negativa. O juro da T-Note de dez anos passou o dia em queda e chegava ao fim da tarde em 4,44%.

O destaque da agenda doméstica foi a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) de março, com as vendas do varejo restrito (+0,8%) e ampliado (+1,9%) na margem vindo abaixo das medianas das estimativas, de +1,0% e +2,1%.