Relação Brasil/EUA é cachorro que não latiu; foco de Washington é outro, diz diretor da Eurásia

O diretor-Executivo para as Américas da Eurásia, Christopher Garman, disse que está menos preocupado com a relação do Brasil com os Estados Unidos, pois o foco de Washington está em outros lugares. O País foi taxado em 10% pelo governo do presidente americano Donald Trump, a menor alíquota aplicada até a trégua de 90 dias que nivelou todos na mesma régua, exceto a China.

"Eu diria que é um cachorro que não latiu nessa relação bilateral, mas acho que é em função das prioridades que a Casa Branca tem em outros lugares", disse ele nesta quarta-feira, 14, em evento do Valor Econômico, em Nova York, durante a Brazil Week.