Cyrela tem lucro líquido de R$ 328 milhões no 1º trimestre

A Cyrela Brazil Realty apresentou lucro líquido de R$ 328 milhões no primeiro trimestre de 2025, aumento de 23% em relação ao mesmo período de 2024, de acordo com balanço publicado nesta quinta, 15.

As despesas comerciais atingiram R$ 201 milhões, expansão de 31%, acompanhando o aumento na quantidade de projetos. Da mesma forma, as despesas gerais e administrativas foram de R$ 127 milhões, alta de 19%.

Em sua apresentação de resultados, a Cyrela observou que 2025 começou com um ambiente global de incertezas, com volatilidade, gerando impactos nos mercados financeiros e nas expectativas de crescimento.

A dívida líquida ajustada no fim do trimestre era de R$ 917 milhões, um aumento de 24% em um ano. Por sua vez, a alavancagem (medida pela relação entre dívida líquida e patrimônio líquido) caiu 1,1 pp, para 9,3%.

trimestre do ano, com evolução nas principais métricas operacionais em relação ao mesmo período.

No Brasil, a empresa de Elie Horn apontou que o ambiente permanece desafiador, com taxas de juros em patamar elevado e restritivo, exigindo maior prudência e seletividade por parte dos agentes econômicos. "O ambiente de maior complexidade exigirá decisões cada vez mais criteriosas", afirmou a direção.

Conforme já divulgado, a incorporadora lançou 18 empreendimentos no primeiro trimestre de 2025, o equivalente a um valor geral de vendas (VGV) próprio de R$ 3,383 bilhões, montante 183% maior do que no mesmo período de 2024. As vendas líquidas foram de R$ 2,112 bilhões, aumento de 34% na mesma base de comparação anual.