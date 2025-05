Coinbase diz que criminosos cibernéticos roubaram dados de clientes e pediram resgate

A Coinbase Global disse nesta quinta-feira, 15, que se recusou a pagar um pedido de resgate de US$ 20 milhões a cibercriminosos que subornaram agentes de suporte ao cliente para roubar dados confidenciais de usuários.

A bolsa de criptomoedas estimou que o incidente poderia custar de US$ 180 milhões a US$ 400 milhões, entre consertar os problemas subjacentes e reembolsar os clientes, de acordo com um registro regulatório.