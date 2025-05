Bolsas da Europa fecham em alta com impulso do setor de defesa e dados econômicos positivos

As bolsas europeias fecharam em alta nesta quinta-feira, 15, com impulso de ações do setor de defesa, enquanto investidores analisavam dados econômicos e balanços corporativos da região. Também estavam no radar dos investidores a política tarifária do governo Trump e as negociações entre Rússia e Ucrânia. Em Londres, o FTSE 100 avançou 0,57%, aos 8.633,75 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,72%, aos 23.695,59 pontos. Já o CAC 40, em Paris, avançou 0,21%, a 7.853,47 pontos, na máxima do dia. O FTSE MIB, de Milão, subiu 0,15%, encerrando na máxima do dia, aos 40.418,82 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 subiu 0,21%, aos 7.191,82 pontos. O Ibex 35, de Madri, avançou 0,65%, a 13.930,20 pontos. Os números são preliminares.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As ações de defesa reagiram positivamente após o ministro alemão Johann Wadephul apoiar a proposta de Donald Trump para que países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) elevem gastos militares a 5% do PIB. A alemã Hensoldt disparou 8,8%; Rheinmetall subiu 5,7%; a italiana Kongsberg 3%; e a britânica BAE Systems avançou 3,2%. Por outro lado, o subíndice de petróleo e gás caiu 1,2%, após Trump sinalizar que os EUA estariam perto de um acordo nuclear com o Irã. Entre os destaques negativos, a ThyssenKrupp despencou 12,5% após divulgar resultados abaixo do esperado. No front geopolítico, a União Europeia defendeu um acordo comercial com cortes tarifários mais amplos do que os feitos com Reino Unido e China. O comissário Maros Sefcovic afirmou que "sem tarifas, EUA e UE não seriam um problema um para o outro". Investidores também estão atentos ao primeiro encontro direto em três anos entre representantes de Rússia e Ucrânia, que deve ocorrer nesta quinta. Um assessor do presidente Vladimir Putin afirmou que o objetivo é construir uma paz duradoura.