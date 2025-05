Alibaba decepciona em lucro para trimestre encerrado em março

O lucro líquido do Alibaba Group quase quadruplicou no trimestre encerrado em março, em relação à base do ano anterior, a 12,38 bilhões de yuans, mas ficou abaixo das expectativas, de acordo com balanço divulgado nesta quinta-feira, 15. O grupo chinês tem enfrentado uma economia da China em declínio e uma concorrência cada vez maior nas compras online.

A receita da empresa sediada em Hangzhou, na China, aumentou 6,6%, para 236,45 bilhões de yuans (US$ 32,80 bilhões) no trimestre, mesmo com a gigante do comércio eletrônico continuando a enfrentar acirrada concorrência doméstica e incertezas geopolíticas no exterior.