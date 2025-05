AIE eleva projeções para demanda global por petróleo com menor impacto de tarifas

Em relatório divulgado nesta quinta-feira, 15, a AIE elevou sua previsão para o aumento da demanda global por petróleo em 2025 para 741 mil barris por dia, com expectativa de que o consumo médio atinja 103,9 milhões de bpd. No documento anterior, a projeção era de alta de 726 mil bpd. Para 2026, a AIE agora prevê que a demanda crescerá 760 mil bpd. Antes, a estimativa era de acréscimo de 692 mil bpd.

As projeções, no entanto, continuam substancialmente abaixo das da Opep, que ontem previu aumento de 1,3 milhão de bpd na demanda tanto neste ano quanto no próximo.

Nesta madrugada, as cotações do petróleo caíram mais de US$ 1 por barril após o presidente dos EUA, Donald Trump, dizer que Washington está muito próximo de um acordo nuclear com o Irã e um dia depois de um inesperado aumento nos estoques de petróleo bruto dos EUA.

A AIE também revisou para cima suas projeções de crescimento da economia mundial, para 2,8% tanto em 2025 quanto em 2026. As estimativas anteriores eram de altas de 2,4% em 2025 e de 2,5% em 2026.

Em relação à oferta de petróleo fora da Opep+, a AIE segue esperando aumento de 1,3 milhão de bpd em 2025. Para o próximo ano, a previsão de acréscimo foi cortada em 100 mil bpd, a 820 mil bpd. Fonte: Dow Jones Newswires.