Acordo comercial: UE quer maior redução de tarifas com EUA do que Reino Unido ou China tiveram

A União Europeia (UE) quer um acordo comercial com os EUA que preveja uma redução de tarifas maior do que as alcançadas nas negociações com o Reino Unido e a China, disseram autoridades do bloco nesta quinta-feira, 15.

O vice-ministro da Economia da Polônia, Michal Baranowski, disse não acreditar que os níveis dos acordos dos americanos com os chineses e britânicos deixariam a Europa "satisfeita", mas mencionou que ainda há tempo para garantir a ampla negociação que deseja. "Não precisamos de um acordo rápido, precisamos de um bom acordo", afirmou. "Os Estados Unidos também. Temos tempo", acrescentou, ao citar que as negociações EUA-UE estão progredindo.