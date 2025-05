State Farm tem aval para aumentar seguro residencial na Califórnia em 17% após incêndios

Os reguladores da Califórnia concederam um aumento emergencial nas taxas da State Farm, a maior seguradora residencial do estado e do país. Em 1 de junho, a seguradora pode aumentar os prêmios dos seguros residenciais em 17%.

O mercado de seguros residenciais da Califórnia já estava uma bagunça antes dos incêndios florestais de janeiro em Los Angeles. Algumas grandes seguradoras pararam de emitir novas apólices, enquanto outras deixaram o estado.

A unidade da State Farm na Califórnia começou a reduzir seus riscos ao não renovar apólices em áreas propensas a incêndios. Ela cobria 21% das residências do estado, mas as perdas de subscrição reduziram seu capital disponível de US$ 2,2 bilhões em 2022 para US$ 1 bilhão em 2024.

A empresa estava aguardando aprovação para aumentar as taxas quando os incêndios de janeiro drenaram seu capital para US$ 620 milhões. A unidade da State Farm então apelou por um aumento emergencial de 22% e ameaçou deixar o estado.

Após audiências rápidas, um juiz do departamento de seguros descobriu que 72% da erosão do capital da State Farm era proveniente de reivindicações que excediam as estimativas originais da empresa. Apenas 15% desse "desdobramento adverso" ocorreu no seguro residencial. O restante veio de subscrição inadequada em outros negócios de seguros da State Farm.