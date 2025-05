Juros: DI longo tem viés de alta e curto fica estável após dado de serviços

Os juros futuros curtos operam estáveis na manhã desta quarta-feira, 14, apesar da alta de 0,3% do volume de serviços prestados em março ante fevereiro, levemente abaixo da mediana das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que apontava aumento de 0,4%.

As demais taxas futuras estão com viés de alta diante do fortalecimento dos rendimentos dos Treasuries, que reduziram queda e também rondam a estabilidade. Já o dólar está volátil e há pouco tentava se firmar em baixa.