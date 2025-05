Eletronuclear assina novo Acordo Coletivo de Trabalho em meio a rumores da saída do presidente

Em meio a rumores da saída do presidente Raúl Lycurgo, a Eletronuclear e os sindicatos que representam os empregados de Angra dos Reis assinaram na terça-feira, 13, o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) referente ao período 2024-2026. A base de empregados do Rio de Janeiro, sede da empresa, já havia assinado o acordo no dia 25 de abril.

O movimento grevista na Central Nuclear foi encerrado em 29 de abril, após avanços nas negociações e sinal positivo dos empregados para a proposta apresentada pela empresa.