Chime entra com pedido de abertura de capital, após estreia da eToro em Nasdaq

A fintech Chime Financial entrou com pedido de abertura de capital na terça-feira, 13, em um movimento que testará a força do mercado de ofertas públicas iniciais (IPOs, em inglês), após a eToro, plataforma de negociação de ações e criptomoedas, também estrear nesta quarta-feira a US$ 69,69 por ação. A Chime será negociada na bolsa Nasdaq sob o código "CHYM", e o número de ações e a faixa de preço esperada ainda não foram determinados, segundo informações da empresa.

A Chime reportou uma receita de US$ 1,7 bilhão em 2024, acima dos US$ 1,3 bilhão do ano anterior. Embora a fintech nunca tenha registrado lucro no ano inteiro, reportou um lucro líquido de US$ 13 milhões no primeiro trimestre de 2025, de acordo com os registros de terça-feira.