Americanas tem prejuízo líquido de R$ 496 mi no 1tri25, ante lucro de R$ 453 mi no 1tri24

A Americanas registrou prejuízo líquido de R$ 496 milhões no primeiro trimestre deste ano, revertendo o lucro de R$ 453 milhões apurado um ano antes. O resultado reflete, entre outros fatores, a ausência da Páscoa, que caiu em abril, diferente de 2024, quando foi em março.

Segundo o presidente da Americanas, Leonardo Coelho, as vendas da Páscoa são tão relevantes para a Americanas quanto o Natal. "O fato de a data comemorativa ter caído no segundo trimestre do ano distorce a base de comparação", afirmou o executivo, em entrevista ao Broadcast.