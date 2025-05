AMD anuncia nova recompra de ações de US$ 6 bilhões e eleva total para US$ 10 bilhões

A Advanced Micro Devices (AMD) anunciou nesta quarta-feira, 14, a aprovação de um novo programa de recompra de ações no valor de US$ 6 bilhões. A iniciativa, aprovada pelo Conselho de Administração da companhia, soma-se ao saldo remanescente de cerca de US$ 4 bilhões do programa atual, elevando a autorização total para aproximadamente US$ 10 bilhões.

A companhia informou que o cronograma e o volume total das recompras dependerão das condições de mercado e poderão ser realizados tanto no mercado aberto quanto por meio de negociações privadas. O programa "não possui data de encerramento, pode ser suspenso ou encerrado a qualquer momento e não obriga a empresa a adquirir nenhuma quantidade específica de ações ordinárias".