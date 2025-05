Nubank não está 'entre os maiores no começo do consignado privado', mas vai acelerar, diz Lago

O Nubank vê no novo formato do consignado privado uma oportunidade de competir em pé de igualdade com os grandes bancos pelo crédito ao trabalhador que tem carteira assinada. A fintech não fez um volume alto de concessões no produto até aqui, mas quer acelerar quando os ajustes no fluxo de garantias forem feitos, ao longo dos próximos meses. "Certamente não somos um dos grandes participantes dessa primeira rodada, estamos testando os fluxos de colateralização. Uma vez testados os fluxos, nosso objetivo é acelerar, e acelerar bastante bem", disse o diretor Financeiro da fintech, Guilherme Lago.

Ele não informou os números de concessões feitas pelo Nubank. Em relatório divulgado nesta terça-feira, 13, o Citi afirmou que o Nubank concedeu até agora R$ 4 milhões no produto, cifra distante da feita por Banco do Brasil, Caixa, Pan, Inter e Itaú, que têm liderado a corrida pelo produto nas primeiras semanas. De acordo com Lago, o Nubank já tem oferecido aos clientes que têm carteira assinada e contrataram crédito pessoal uma troca de dívida para a nova linha, que é mais barata justamente por ter garantia. Ele minimizou os riscos para a lucratividade da fintech dessa canibalização de produtos, afirmando que o menor risco e o tamanho do mercado devem tornar o novo consignado mais lucrativo. "A nossa hipótese é que o efeito negativo na nossa carteira de crédito pessoal vai ser bem pequeno, e mais do que compensado pelo aumento do mercado", afirmou o executivo. Na visão de analistas, o Nubank tende a ser um dos nomes mais afetados no setor, pelo menos no curto prazo. O novo consignado permite aos bancos e fintechs acessarem os dados das folhas de pagamento das empresas mesmo que não tenham convênios com elas, o que na prática elimina a principal barreira de crescimento do produto, que antes dependia de contratos bilaterais.