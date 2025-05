Ibovespa avança a nível histórico de olho em China e chance de corte de juro nos EUA

Em Nova York as bolsas também avançam apesar do rali na véspera após o acordo preliminar sobre tarifas entre Estados Unidos e China. A exceção é o Dow Jones, que cai em torno de 0,30%.

Além disso, nos EUA o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de abril com altas inferiores às esperadas eleva a possibilidade de queda do juro norte-americano pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos).

A alta é motivada principalmente pela elevação de papéis ligados a commodities, na esteira do minério de ferro e com investidores digerindo acordos entre o Brasil e a China.

"Mesmo batendo essas máximas históricas, está com valuation barato. Os preços não está compatíveis com os lucros apresentados por algumas empresas", avalia Felipe Moura, analista da Finacap.

Na semana passada, para muitos o comunicado do Copom não indicou o próximo passo da Selic. Para o economista-chefe do BV, Roberto Padovani, na ata o discurso do BC não mudou muito em relação ao comunicado passado, deixando as portas abertas para uma eventual alta adicional.

"Mantemos a avaliação que fizemos após a reunião do Copom, na semana passada: o plano atual do Comitê parece ser manter a taxa Selic inalterada nas próximas reuniões, ainda que sem um compromisso firme nesse sentido", avalia o economista-chefe da XP, Caio Megale, em relatório.

Entre os balanços informados ontem, a Petrobras divulgou lucro líquido de R$ 35,2 bilhões no primeiro trimestre deste ano, revertendo prejuízo de R$ 17,04 bilhões do trimestre anterior. A estatal informou ainda a distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) intercalares no valor de R$ 11,72 bilhões, a R$ 0,90916619 por ação, com data de 'ex-direito' em 3 de junho. A Petrobras realiza teleconferência de resultados às 12h.

Também divulgaram seus balanços trimestrais a Telefônica, Direcional, Hapvida, IRB, Itaúsa, Natura, Sabesp, Yduqs, Brava e Even. Nubank e JBS estão entre as dez empresas e bancos que divulgam balanços, após o fechamento da B3.

Às 11h35, as ações da Petrobras tinham sinais distintos: PN subia 0,03% e ON cedia 1,65%. O petróleo, por sua vez, avançava perto de 2,00%. Vale subia 1,31%, com o minério de ferro tendo fechado com alta de 1,06% em Dalian. No mesmo horário, o Ibovespa tinha elevação de 1,12%, aos 138,172,92 pontos, na máxima, vindo de abertura aos 136.565,15 pontos, perto da mínima. Ontem, o Índice Bovespa fechou com valorização de 0,04%, aos 136.563,18 pontos.