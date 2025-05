Hapvida tem lucro líquido ajustado de R$ 416,4 mi no 1º tri, queda de 15,8% em um ano

A receita líquida, por sua vez, foi de R$ 7,499 bilhões entre janeiro e março, 7,3% acima do visto nos mesmos meses do ano anterior

O Ebitda (lucro antes de juros , impostos, amortizações e depreciação) ajustado ficou em R$ 1,003 bilhão no trimestre, alta de 0,5% no comparativo anual. Já a margem Ebitda foi de 13,4%, queda de 0,9 ponto porcentual (p.p.) na base anual.

Com queda de 15,8%, a operadora de saúde Hapvida apresentou lucro líquido ajustado de R$ 416,4 milhões no primeiro trimestre do ano ante o mesmo período de 2024. No critério sem ajuste, a companhia teve lucro de R$ 54,3 milhões, recuo de 34,9% na mesma comparação.

O resultado financeiro da companhia totalizou uma despesa líquida de R$ 311,4 milhões no primeiro trimestre, 21,6% maior frente aos primeiros três meses de 2024.

Já a dívida líquida atingiu R$ 4,164 bilhões ao fim de março, uma redução de 5,7% frente à igual período do ano anterior, com uma alavancagem de 0,98x (relação da dívida líquida com o Ebitda ajustado), ante 1,18x na mesma comparação.

Além disso, a operadora de saúde anunciou sua 9ª emissão de debêntures, no valor de R$ 1,5 bilhão, com custo menor (CDI+1,05%) e prazo estendido, o que, de acordo com a companhia, contribuirá para redução adicional do custo médio e melhora no perfil do endividamento.