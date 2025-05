Bolsas de NY fecham sem direção única após CPI EUA abaixo do esperado; UnitedHealth inibe Dow

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta terça-feira, 13, com os analistas assimilando ainda a trégua de tarifas entre Estados Unidos e China e após a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) americano de abril, que ficou abaixo das projeções do mercado. Outra notícia que impactou as negociações em Wall Street foi o anúncio, pela Casa Branca, de um compromisso de investimentos de US$ 600 bilhões com a Arábia Saudita.

As ações da Tesla subiram 4,9%. Após valorização de 6,8% na segunda-feira, o valor de mercado da fabricante de veículos elétricos voltou a ultrapassar US$ 1 trilhão, algo que não acontecia desde o fim de fevereiro. Na segunda-feira à noite, o Comitê de Meios e Recursos da Câmara dos EUA publicou uma versão preliminar de um projeto de lei que prevê a eliminação dos créditos fiscais para compra de veículos elétricos até o fim do ano.

Outras empresas do bloco das "Sete Magníficas" também ampliaram ganhos nesta terça-feira. A Amazon.com subiu 1,3%, a Meta Platforms avançou 2,6%, a Apple ganhou 1,02% e a Nvidia teve alta de 5,6%. Juntas, as "Sete Magníficas" tiveram uma valorização de US$ 830,9 bilhões no rali da segunda-feira, o segundo maior ganho diário de valor de mercado do grupo - que ainda inclui Microsoft e Alphabet -, de acordo com dados da Dow Jones Market Data.

A UnitedHealth caiu 17,8%. Nesta terça-feira, a maior seguradora de saúde dos EUA anunciou Stephen Hemsley como seu novo CEO, após a decisão de Andrew Witty de deixar o cargo por razões pessoais. A empresa também cancelou suas projeções de desempenho para este ano, afirmando que os gastos médicos serão maiores do que o esperado.

A Coinbase Global disparou 24% após o anúncio de que a plataforma de negociação de criptomoedas entrará para o S&P 500 em 19 de maio. A Coinbase substituirá a Discover Financial Services, que está sendo adquirida pela Capital One Financial em um acordo que deve ser concluído em breve, segundo o S&P Dow Jones Indices.