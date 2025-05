UniCredit supera expectativas de lucro e receita no 1º trimestre

O UniCredit teve lucro líquido de 2,77 bilhões de euros no primeiro trimestre de 2025, um pouco maior do que o ganho de 2,56 bilhões de euros apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira, 12. O resultado ficou acima da projeção de analistas levantada pelo próprio banco italiano, de lucro de 2,33 bilhões de euros.

A receita cresceu 2,8% na mesma comparação, a 6,55 bilhões de euros, também superando o consenso de analistas, de 6,06 bilhões de euros. Apenas a receita com juros caiu 2,9%.