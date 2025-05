Portaria para 1º leilão de baterias no Brasil será publicada em breve, informa MME

O Ministério de Minas e Energia (MME) informou nesta segunda-feira, 12, em nota, que a portaria com as normas e diretrizes para o primeiro leilão de bateria do Brasil será publicada em breve. Pela última previsão da Pasta, o certame para os sistemas de armazenamento deve ser realizado no segundo semestre de 2025.

No domingo, foi assinado um memorando de entendimento entre a estatal chinesa Windey Energy Technology Group e o Senai Cimatec. Um dos termos do compromisso é o desenvolvimento em armazenamento de energia.