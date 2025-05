Plano tributário Republicano estenderia cortes de impostos de Trump e 'pouparia' milionários

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A alíquota máxima de imposto permaneceria em 37%, após o flerte do presidente com um nível mais alto para os milionários.

Uma versão inicial divulgada na sexta-feira reduziria a receita federal em US$ 4,9 trilhões. Mas os republicanos pretendem atingir uma meta de não mais do que US$ 4 trilhões a US$ 4,5 trilhões, de modo que os acréscimos de hoje precisam arrecadar mais dinheiro com a eliminação de incentivos fiscais e outras mudanças.

Veja a seguir alguns destaques da proposta divulgada nesta segunda-feira:

O crédito para a compra de veículos elétricos (Evs) novos terminaria em 31 de dezembro, exceto para os fabricantes que venderam menos de 200.000 veículos, que receberiam mais um ano. Os créditos para EVs comerciais e usados terminariam após 2025.