Plano tributário republicano aumenta dedução de impostos e acaba com isenções de energia verde

O plano divulgado pelo Comitê de Formas e Meios da Câmara nesta segunda-feira detalha como os republicanos estão tentando cumprir as promessas de campanha de Trump e mostra onde querem aumentar os impostos para cobrir parte do custo.

Os republicanos da Câmara revelaram um plano tributário que aumenta a dedução de impostos estaduais e locais; acaba com alguns impostos sobre a renda de gorjetas e o pagamento de horas extras; e estende os cortes de impostos do presidente dos EUA, Donald Trump, parcialmente pagos com a redução dos incentivos fiscais para carros elétricos e produção de energia limpa.

O plano é o pontapé inicial de duas semanas de negociações. O painel se reunirá na terça-feira para analisar a medida tributária, que deverá avançar facilmente e ser incluída no "grande e belo projeto de lei" de Trump. A parte mais ampla, que os republicanos podem aprovar sem os votos dos democratas por meio de um processo chamado reconciliação orçamentária, também incluirá cortes de gastos e novas verbas para a fiscalização das fronteiras e a defesa nacional. A ideia é que o presidente assine o projeto até 4 de julho.

No entanto, as coisas podem ficar complicadas com a pequena margem do Partido Republicano, que permite que eles percam apenas alguns votos de seus próprios membros no plenário da Câmara.

Os moderados se preocupam com o impacto prático e político das reduções planejadas nos gastos com Medicaid e assistência médica, ao mesmo tempo em que estendem os cortes de impostos para empresas e famílias de alta renda. Os conservadores linha-dura não querem que o tamanho dos cortes de impostos seja muito maior do que os cortes de gastos, limitando essa diferença a US$ 2,5 trilhões em uma década.

No topo da lista de metas do partido de Trump para novas receitas estão dotações de universidades e fundações, remessas para pessoas em países estrangeiros e créditos fiscais para veículos elétricos e energia renovável.