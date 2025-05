Para diretora do Fed, mesmo com redução, nível de tarifas EUA-China ainda é bastante alto

A diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Adriana Kugler declarou nesta segunda-feira, 12, que a redução das tarifas entre Estados Unidos e China é, "obviamente, uma melhoria no que diz respeito ao comércio entre os países". No entanto, a autoridade considera que o nível tarifário "continua bastante alto".

As declarações foram feitas durante sessão de perguntas e respostas em evento no Banco Central da Irlanda.