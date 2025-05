Natura tem prejuízo líquido de R$ 151,5 mi no 1Tri25, melhora de 83,7% frente perdas de um ano

Ao excluir os impactos não-operacionais, a companhia destaca que o lucro líquido ajustado foi de R$ 264 milhões, comparado a um prejuízo líquido ajustado de R$ 116 milhões no mesmo período do ano anterior.

A Natura&Co registrou prejuízo líquido consolidado de R$ 151,5 milhões no primeiro trimestre desse ano. O resultado equivale a uma melhora de 83,7% frente ao prejuízo de R$ 935,1 milhões apurado em igual período do ano anterior.

Já a receita líquida consolidada da Natura alcançou R$ 6,7 bilhões no período, alta anual de 45,8%. O resultado inclui as vendas da Avon International de R$ 1,4 bilhão, que foram tratadas como operações descontinuadas no mesmo período de 2024

Na América Latina, a receita foi de R$ 5,3 bilhões, aumento 15,4% ante o primeiro trimestre de 2024

O Ebitda recorrente consolidado somou R$ 789,5 milhões no trimestre, avanço de 30,1% na comparação anual. A margem Ebitda recorrente ficou em 11,8%, com destaque para a operação latino-americana, que registrou margem de 15,0%, uma recuperação significativa em relação aos 9,6% do quarto trimestre de 2024.

Segundo a companhia, a melhora foi impulsionada por ganhos de eficiência na chamada "Onda 2", alavancagem operacional e menores despesas administrativas como percentual da receita.