Hassett: Estamos reiniciando relação EUA-China; mais 24 acordos vindo nas próximas semanas

O diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, Kevin Hassett, afirmou que o país está "reiniciando" sua relação com a China, após o anúncio de um acordo para suspender bilateralmente parte das tarifas impostas ou elevadas nos últimos meses. Em entrevista à CNBC, Hassett pontuou que o acordo EUA-China, firmado após negociações na Suíça durante o fim de semana, ajudou o mercado acionário, que, segundo ele, "pode esperar que as coisas se normalizem".

"A incerteza comercial das tarifas já está praticamente resolvida", acrescentou o conselheiro do presidente Donald Trump. "Fizemos um ótimo acordo com o Reino Unido, faremos um ótimo acordo com a China e temos mais 24 acordos comerciais vindo nas próximas semanas", declarou. Hassett ainda mencionou que a receita das tarifas vai "ajudar a cobrir o déficit do país".