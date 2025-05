Evitando culpar tarifas, Apple cogita aumentar preço do iPhone e usar IA para melhorar bateria

Mesmo com o acordo firmado nesta segunda-feira entre EUA e China para suspender a maior parte das tarifas bilaterais, ainda está em vigor uma sobretaxa de 20% imposta pelo presidente americano, Donald Trump, sob o argumento de combater o tráfico de fentanil. Trump também isentou os smartphones de uma outra tarifa sobre produtos chineses, que, pelo novo acordo, passará temporariamente de 125% para 10%.

A Apple estuda aumentar os preços da nova linha de iPhones, os modelos '17', que devem ser lançados em setembro. A possível alta viria acompanhada de novas funcionalidades e mudanças no design dos aparelhos. Segundo o Wall Street Journal , a empresa quer evitar que o reajuste seja associado às tarifas dos EUA sobre produtos chineses - a maior parte dos dispositivos da companhia de Cupertino é montada na China.

O CEO da Apple, Tim Cook, tem lidado com a pressão crescente da disputa comercial entre os dois países, que ameaça a cadeia produtiva da empresa. Como forma de se proteger, a comoanhia antecipou estoques em março, antes do anúncio das tarifas, e transferiu parte da produção para a Índia. Ainda assim, os modelos mais caros, como os iPhone Pro e Pro Max, continuarão sendo fabricados majoritariamente na China.

Diante desse cenário, a Apple avalia o que considera "a menos pior das opções": elevar os preços e justificar a medida com novos recursos. Segundo a Bloomberg, uma das novidades estará ligada à inteligência artificial (IA). A empresa fundada por Steve Jobs estaria preparando um sistema de gerenciamento de bateria baseado em IA para o iOS 19 - atualização do sistema operacional dos iPhones, que deve ser anunciada no próximo mês e lançada em setembro.

A nova função, de acordo com a Bloomberg, analisaria o uso individual de cada aparelho para fazer ajustes automáticos com foco em economia de energia. A tecnologia faria parte da plataforma Apple Intelligence, a IA da companhia.

*Com informações da Dow Jones Newswires