Tebet afirma que Brasil vai 'surpreender' no crescimento do PIB este ano

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse nesta sexta-feira, 9, que o Brasil vai "surpreender" no crescimento da atividade econômica neste ano, na comparação com as previsões que são feitas atualmente. Ela reconheceu que a taxa provavelmente não deve chegar a 3%, mas se mostrou otimista com o Produto Interno Bruto (PIB).

"Vamos surpreender no crescimento do PIB neste ano, provavelmente podemos não chegar a 3%, mas vamos surpreender todas as análises feitas aí", disse Tebet, em entrevista ao Poder em Pauta, da revista Carta Capital.