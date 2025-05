É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Essa decisão política, juntamente com a alteração da regra fiscal que permitirá maiores gastos com defesa, demonstra a capacidade das instituições alemãs de agir de forma decisiva diante dos desafios econômicos e do aumento do risco geopolítico", aponta a agência de classificação de risco.

Os ratings "Aaa" e a perspectiva estável também são respaldados pelo papel do mercado de títulos alemão como um porto seguro, fornecendo um amortecedor importante durante os choques e contribuindo para a flexibilidade do governo de aprovar um grande estímulo fiscal, acrescenta a Moody's.