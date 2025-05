Diretora do Fed diz que política monetária restritiva é necessária com economia resiliente

A diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Adriana Kugler defendeu seu voto a favor de deixar juros inalterados na decisão monetária desta semana. Em sessão de perguntas e respostas em conferência econômica na Islândia, Kugler disse que o nível restritivo da política monetária ainda é necessário frente ao desempenho resiliente da economia, com mercado de trabalho estável.

Sobre a contração do Produto Interno Bruto (PIB) norte-americano, Kugler apontou que o dado reflete uma forte antecipação de importações em preparo para as novas políticas tarifárias, contudo, projetou que esse nível deve reduzir nas próximas leituras.

Em entrevista à Bloomberg nos arredores do evento, Kugler admitiu que há possibilidade de desaceleração econômica robusta, mas pontuou que isso dependerá de múltiplos fatores, principalmente do ambiente incerto e de eventual desvalorização dos ativos norte-americanos, o que reduziria índices de riqueza no país.

Na visão dela, é importante manter as expectativas de inflação de longo prazo ancoradas.