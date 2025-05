CMN aprova regras para controle do direcionamento de captação por LCAs por coops. de crédito

O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou novas regras para o controle do direcionamento dos recursos captados por Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs) por cooperativas de crédito. As regras foram publicadas na Resolução CMN nº 5.2010 após reunião extraordinária do colegiado realizada nesta sexta-feira, informou o Banco Central em nota. De acordo com o Banco Central, a resolução "consolida e simplifica" as regras para o controle do direcionamento dos porcentuais obrigatórios. A medida entra em vigor em 1º de julho.

A resolução prevê diretrizes para centralizar o controle do direcionamento de recursos em cooperativas centrais, confederações ou bancos cooperativos. Segundo o BC, a medida vai reduzir riscos operacionais e promover maior eficiência no controle do direcionamento.