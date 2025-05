BV tem lucro líquido recorrente de R$ 480 Mi no 1º trimestre, alta de 49,6% em um ano

As receitas totais do BV subiram 6,7% em um ano, para R$ 2,987 bilhões. A alta foi puxada pela margem financeira bruta, que reflete os resultados obtidos pelo banco com juros, e que foi de R$ 2,370 bilhões, crescimento de 10,3% no mesmo período.

O banco BV encerrou o primeiro trimestre de 2025 com lucro líquido recorrente de R$ 480 milhões, crescimento de 49,6% em relação ao mesmo intervalo do ano passado. A alta das receitas e a queda do custo de crédito da instituição, controlada pela Votorantim e pelo Banco do Brasil, levaram à expansão dos resultados.

A carteira de crédito teve crescimento de 2,1% pelo conceito ampliado, para R$ 90,384 bilhões, sustentada pelo desempenho do segmento de varejo, em que cresceu 4,4%, para R$ 64,653 bilhões. A carteira de maior relevância, que é a do financiamento de veículos leves usados, subiu 1,8% no período, ou 9,3% se excluído o efeito da securitização realizada pelo banco no quarto trimestre do ano passado.

Ao todo, a base de ativos do BV somava R$ 140,688 bilhões no final de março, expansão de 3,3% em um ano. O patrimônio líquido foi de R$ 13,008 bilhões, queda de 7,3% no mesmo período. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) do banco ficou em 16%, alta de 6 pontos porcentuais em um ano, repetindo o recorde do quarto trimestre do ano passado.

O diretor Financeiro e de Relações com Investidores do BV, Ronaldo Helpe, afirma que esse patamar de rentabilidade é sustentável, porque tem como base o amadurecimento da estratégia do BV de ampliar o relacionamento financeiro com os clientes e também diversificar os negócios, seja no crédito ou na prestação de serviços.

"É natural termos alguma variação, mas quando falamos em patamar, vemos este como estrutural dada a maturidade dos pilares estratégicos", diz ele. "À medida que essa maturidade avance, podemos alcançar novos patamares."