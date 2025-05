UE lista 95 bilhões de euros em produtos dos EUA que podem sofrer tarifas, se acordo falhar

A União Europeia (UE) afirmou que pode impor tarifas sobre carros, autopeças, aviões e outros produtos americanos caso as negociações com os EUA fracassem. A Comissão Europeia, órgão executivo do bloco, divulgou na quinta-feira, 8, uma nova lista de cerca de 95 bilhões de euros em produtos norte-americanos que, segundo ela, podem sofrer tarifas, o equivalente a cerca de US$ 107 bilhões. A comissão consultará os Estados-membros e a indústria sobre os possíveis alvos antes de finalizar sua lista. A lista inclui aeronaves, carros e autopeças, produtos químicos, equipamentos elétricos e máquinas americanos. Ela coloca as bebidas destiladas americanas - incluindo uísque - de volta na linha de fogo, após terem sido removidas de uma lista anterior de possíveis alvos.

A medida ocorre em um momento de tensões comerciais acirradas, que já afetaram empresas e mercados em todo o mundo. A decisão da UE de incluir aeronaves é uma notícia particularmente ruim para a fabricante de aviões Boeing, que afirmou no mês passado que muitos de seus clientes na China indicaram que não aceitariam entregas dos jatos da empresa devido ao conflito comercial com os EUA. A UE também está avaliando possíveis restrições à exportação de certas sucatas de aço e produtos químicos enviados para os EUA. Essas exportações estão atualmente avaliadas em cerca de 4,4 bilhões de euros por ano. As medidas anunciadas na quinta-feira visam responder às tarifas gerais do governo Trump e às suas taxas setoriais sobre carros e autopeças, afirmou a comissão. A comissão afirmou que as taxas propostas só entrarão em vigor se as negociações com os EUA não resultarem em um acordo mutuamente benéfico e na remoção das tarifas americanas. "A UE continua a preparar potenciais contramedidas para defender seus consumidores e sua indústria, paralelamente às negociações e caso estas não produzam um resultado satisfatório", afirmou a comissão.