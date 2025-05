Trump afirma que reunião de Bessent com a China será 'interessante'

"A China quer fazer algo; teremos conversas muito substanciais no fim de semana. Queremos competir na China, gostaria de ver o mercado chinês aberto", afirmou Trump.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O republicano ressaltou que as tarifas sobre a China não podem subir mais do que 145%, mas que elas podem diminuir. "Sabemos que isso vai diminuir. Acho que teremos uma boa semana com a China; eles têm muito a ganhar", acrescentou, ao mencionar que pode pedir ajuda aos chineses para a guerra entre Rússia e Ucrânia.