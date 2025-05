Se 100% das associações fraudassem, chegaria a R$ 5,9 bi, diz presidente do INSS

O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller, afirmou que o último levantamento mostra que, se 100% das associações tivessem fraudado descontos a beneficiários do INSS, chegaria a cerca R$ 5,9 bilhões. "Provavelmente, não serão 100% de descontos associativos que são fraudados", pontuou.

Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 8, no Palácio do Planalto para dar atualizações sobre a Operação Sem Desconto, Waller contou que o instituto fez um "pente fino" nos empréstimos consignados. "Todos os desbloqueios na margem consignável são agora por reconhecimento facial", citou.