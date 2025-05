Petróleo fecha em alta com otimismo generalizado após acordo entre EUA e Reino Unido

Os contratos futuros do petróleo fecharam com forte valorização nesta quinta-feira, 8 revertendo as perdas da sessão anterior, em meio ao otimismo generalizado sobre o acordo comercial dos Estados Unidos com o Reino Unido, além do início das negociações dos norte-americanos com a China, programado para esta semana.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para junho subiu 3,17% (US$ 1,84), fechando a US$ 59,91 o barril. O Brent para julho, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 2,81% (US$ 1,72), para US$ 62,84 o barril.