Petrobras propõe a empregados três dias de trabalho presencial por 2 anos

A Petrobras informou que está realizando reuniões com as entidades sindicais nesta quinta-feira, 8, nas quais manteve a proposta do fechamento de uma acordo específico, com duração de dois anos, para o modelo híbrido de trabalho das áreas administrativas. Nas reuniões, a companhia está reafirmando a manutenção da proposta de três dias presenciais por semana, sendo um dos dias segunda ou sexta-feira.

Segundo a Petrobras, a empresa tem mantido diálogo aberto com as entidades sindicais, tendo inclusive proposto flexibilizações no ajuste do modelo híbrido para alguns públicos específicos como a realização de até três dias de trabalho remoto semanais para gestantes, mães e pais de bebês de até dois anos de idade.

"Alinhada ao Plano Estratégico, a Petrobras segue monitorando as tendências de mercado e da indústria de óleo e gás e as evoluções dos modelos de trabalho, buscando compatibilizar as necessidades e desafios da empresa com os dos empregados", informou a companhia.

Mais cedo, a Federação Única dos Petroleiros (FUP) informou que a estatal apresentou uma nova proposta, na qual prorroga a implantação dos três dias presenciais, para alguns casos específicos, até julho, em vez de 30 de maio, prazo estipulado para a mudança.