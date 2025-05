Ouro fecha em queda, com dólar forte e demanda por ativos de risco após EUA-Reino Unido

Os preços do ouro fecharam em queda robusta nesta quinta-feira, 8, em meio a melhora no sentimento de risco global e fortalecimento do dólar, após os Estados Unidos e o Reino Unido anunciarem o primeiro acordo comercial após imposição de tarifas recíprocas. As perdas do metal precioso se intensificaram particularmente depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, demonstrou disposição em aliviar tarifas contra a China e conversar com o presidente chinês, Xi Jinping.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato do ouro para entrega em junho caiu 2,53%, encerrando a US$ 3.306,0 por onça-troy.