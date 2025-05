LWSA tem lucro líquido de R$ 14,8 milhões no 1º trimestre, queda de 39,5%

Já o Ebitda ajustado somou R$ 50,2 milhões no primeiro trimestre, alta de 15,1% na mesma comparação. A margem Ebitda ajustada foi de 20,1% no período, 1,1 ponto porcentual (p.p.) acima da margem vista no mesmo trimestre de 2024. Sem ajustes, o Ebitda foi de R$ 66,3 milhões, alta de 20,3% na base anual.

A LWSA (antiga Locaweb) registrou lucro líquido de R$ 14,8 milhões no primeiro trimestre deste ano, montante 39,5% menor que no mesmo intervalo de 2024.

O resultado financeiro líquido no primeiro trimestre foi positivo em R$ 8,2 milhões, revertendo o resultado de negativo de R$ 9,3 milhões do mesmo período de 2024.

A receita líquida consolidada subiu 8,8% nos três primeiros meses do ano ante o mesmo período do ano passado, para R$ 348,9 milhões. O crescimento foi puxado principalmente pelo segmento Commerce, que atingiu R$ 244,2 milhões de receita, alta de 12,6% na base anual.

No fim de março, a dívida líquida da LWSA era de R$ 321 milhões, uma melhora ante os R$ 373 milhões registrados no fim do quarto trimestre de 2024 e do R$ 1,051 bilhão do fim do primeiro trimestre de 2024.