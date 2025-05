Lucro da ConocoPhillips cresce e atinge US$ 2,8 bilhões no 1º trimestre

A ConocoPhillips teve lucro líquido de US$ 2,8 bilhões no primeiro trimestre de 2025, maior do que os US$ 2,6 bilhões registrados no mesmo período do ano passado, de acordo com balanço divulgado nesta quinta-feira, 8. Com ajustes, a multinacional norte-americana de petróleo e gás teve lucro por ação de US$ 2,09 no período, acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 2,05.

A receita total da ConocoPhillips teve no trimestre foi de US$ 17,1 bilhões, maior do que US$ 14,47 bilhões registrados no mesmo período em 2024. A FactSet projetava receita de vendas de US$ 16,33 bilhões no período.