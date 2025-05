Carvalho: Lula orienta não tergiversar em relação a combate a fraudes e prevenção à corrupção

O ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinícius de Carvalho, afirmou que a orientação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, é "não tergiversar" em relação ao combate às fraudes envolvendo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e à prevenção à corrupção. Segundo ele, a tarefa da CGU é responsabilizar quem precisa ser responsabilizado, "doa a quem doer".

"O presidente Lula nos orienta todo dia, a mim, ao ministro [Jorge] Messias, [Ricardo] Lewandowski, a não tergiversar em relação ao combate a fraudes, prevenção de fraudes, combate à corrupção e prevenção à corrupção", disse ele, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 8, no Palácio do Planalto para dar atualizações sobre a Operação Sem Desconto. "Foi o governo do presidente Lula que garantiu, e garante, a autonomia necessária e fornece instrumentos para que esses órgãos trabalhem e coíbam esse tipo de coisa. E foi o que aconteceu", acrescentou.