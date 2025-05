BoJ: Ueda diz que ajustará flexibilização monetária se economia seguir projeções

O presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Kazuo Ueda, afirmou que continuará a ajustar o grau de flexibilização monetária se a economia permanecer em linha com as projeções da instituição. "Examinaremos minuciosamente as condições econômicas e de preços, visto que as incertezas permanecem elevadas", disse Ueda na quinta-feira, 8. Fonte: Dow Jones Newswires.