B3: Receitas em mercados somam R$ 1,8 bi no 1tri25, alta de 7,5% frente ao 1tri24

A B3 registrou receita no segmento mercados de R$ 1,8 bilhão, alta de 7,5% em relação ao mesmo intervalo de 2024, refletindo, de acordo com o release de resultado, desempenho positivo em derivativos, renda fixa e crédito e empréstimo de ativos.

As receitas com Soluções para Mercado de Capitais totalizaram R$ 156,9 milhões, um crescimento de 5,9% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, em consequência de alta de 17,9% nas receitas com Dados para Mercado de Capitais. Frente ao quarto trimestre, a receita subiu 2,5%.

Já em Soluções Analíticas de Dados, as receitas subiram 2,4% em doze meses para R$ 258,4 milhões, refletindo a alta de 13,9% nas receitas de Plataformas e Dados Analíticos, parcialmente compensadas pela queda nas receitas de Veículos e Imobiliário. No primeiro trimestre do ano passado, o número foi influenciado por receitas não recorrentes do programa Desenrola. Frente ao quarto trimestre, houve queda de 2%.

Em Tecnologia e Plataformas, as receitas apresentaram um crescimento de 16,6% em doze meses para R$ 459,5 milhões, refletindo, principalmente, o contínuo crescimento de clientes do serviço de utilização mensal dos sistemas de Balcão e o reajuste anual de preço desse serviço. Em relação ao quarto trimestre, houve aumento de 5,8%.